Эфир Delfi: ярмарка Казюкаса, муниципальные выборы в Литве и опрос у танка в Вильнюсе

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5 марта жители Литвы будут выбирать муниципальные советы и мэров городов. Эксперты отмечают, что спрогнозировать результата во многих городах и районах очень сложно. О предвыборной ситуации в Вильнюсе, Каунасе и других больших городах, репутационном багаже кандидатов, итогах избирательной кампании и подбитом российском танке вокруг, которого продолжаются споры, говорим с экспертом по вопросам коммуникаций Лютаурасом Улявичюсом и политологом Бернарасом Ивановасом.

Начало трансляции в 13.00

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