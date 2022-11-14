Эфир Delfi: взрыв в Литве, белорусские врачи в эмиграции, работа добровольцев над дронами-камикадзе

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Зеленский прибыл в освобожденный Херсон, в Литве совершено дерзкое ограбление - о главном в новостях.

Интервью выпуска: Лидия Тарасенко, координатор Фонда медицинской солидарности Беларуси, врач-гастроэнтеролог, Игорь Папкович, доброволец, руководитель фонда "Reborn Ukraine“.

Выпуск ведут Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

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