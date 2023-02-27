Эфир Delfi: выборы в Литве — как наблюдать и обеспечить прозрачность?

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5 марта в Литве пройдет первый тур выборов в местные самоуправления и мэров. Общественная организация "Белые перчатки" ("Baltosios pirštinės") проводит открытую регистрацию для желающих стать наблюдателями. Согласно закону, наблюдателями на выборах могут быть граждане, направленные неправительственными организациями, дает каждому право участвовать в наблюдении за выборами и обеспечивать их прозрачность.

О том, как обеспечить прозрачность выборов, стать наблюдателем и наблюдать за подсчетом голосов, сообщать о нарушениях, говорим с координатором наблюдателей организации "Белые перчатки" Вальдемаром Бараном.

Начало трансляции в 13.00

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