Эфир Delfi: ВСУ - впервые сбит Ту-22М3, задержаны нападавшие на Волкова, интервью с Евгеном Магдой

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что партнеры по НАТО могут поставить Украине 6 систем Patriot. Сегодня же в рамках совета Украина-НАТО союзники будут обсуждать вопрос ПВО и боеприпасов для Украины. А в субботу должно состояться голосование в Конгрессе по вопросу американской помощи. Можно ли говорить о тектоническом сдвиге на Западе в поддержке Украины? Что повлияло на такую активность? Станет ли Аргентина глобальным партнером НАТО и лидером "Глобального Юга"?