Эфир Delfi: вступление Грузии в ЕС приостановлено из-за закона об иноагентах - что дальше?

Вступление Грузии в Евросоюз приостановлено из-за закона об иноагентах. Об этом во вторник заявил посол ЕС в стране Павел Герчинский. Кроме того, Евросоюз заморозил 30 миллионов евро для Грузии, предназначенных Силам обороны. Это означает, что все советы и предостережения ЕС остались без ответа, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.