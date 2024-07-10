2024.07.10 12:07

Эфир Delfi: вступление Грузии в ЕС приостановлено из-за закона об иноагентах - что дальше?

 
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Вступление Грузии в Евросоюз приостановлено из-за закона об иноагентах. Об этом во вторник заявил посол ЕС в стране Павел Герчинский. Кроме того, Евросоюз заморозил 30 миллионов евро для Грузии, предназначенных Силам обороны. Это означает, что все советы и предостережения ЕС остались без ответа, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

Последствия такого решения для Грузии и для позиций правящей „Грузинской мечты“ перед выборами обсудим с профессором Грузинского Института Общественных Дел Тенгизом Пхаладзе.

Начало трансляции в 13.40

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