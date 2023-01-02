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Как разобраться в том, что происходит в Литве, по данным статистики? Промышленное производство строительство, миграция, экономика и демография - правда ли, что Литва опустела, разъехалась, вымерла и обанкротилась, и как страна меняется на самом деле?

Чтобы расставить все цифры над I, мы пригласили в студию заместителя главы Государственного агентства данных Ингу Масюлайтите-Шукевич.

Начало трансляции 3 января - в 13.00.

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