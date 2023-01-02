aA
Как разобраться в том, что происходит в Литве, по данным статистики? Промышленное производство строительство, миграция, экономика и демография - правда ли, что Литва опустела, разъехалась, вымерла и обанкротилась, и как страна меняется на самом деле?
Чтобы расставить все цифры над I, мы пригласили в студию заместителя главы Государственного агентства данных Ингу Масюлайтите-Шукевич.
Начало трансляции 3 января - в 13.00.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители Литвы ответили, какую страну оценивают лучше всего
Жители Литвы лучше всего оценивают соседнюю Польшу, а...
Выступивший в Минске оперный певец Вишняускас будет баллотироваться в горсовет Вильнюса
Вызвавший в конце декабря много дискуссий и негативной...
Эфир Delfi: мир встретил Новый год салютами, в Россия обстреливала Украину
В большинстве стран мира Новый год встречали...
В Литве вступила в силу поправка к Трудовому кодексу: кого она касается
Рабочая неделя для работников государственных и...
Временно не работает часть магазинов Maxima и магазины H&M
В понедельник не работает часть вильнюсских магазинов...