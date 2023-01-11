Эфир Delfi: война России и Россия после войны — какой план?

Скопировать ссылку Эфир Delfi: война России и Россия после войны — какой план?

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Чем дольше длится российская агрессия в Украине, тем более страшные факты всплывают из жизни российского общества. В стране появляется новый пантеон героев из рецидивистов-убийц, в качестве символа запугивания на первый план выходит кувалда, а студенты начинают писать доносы за антивоенные посты в социальных сетях.