Эфир Delfi: война России и Россия после войны — какой план?

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Чем дольше длится российская агрессия в Украине, тем более страшные факты всплывают из жизни российского общества. В стране появляется новый пантеон героев из рецидивистов-убийц, в качестве символа запугивания на первый план выходит кувалда, а студенты начинают писать доносы за антивоенные посты в социальных сетях.

О процессах, происходящих в российском обществе, и о том, с какими историческими событиями их можно сравнить, в студии Delfi говорим с политологом, кандидатом исторических наук Василием Жарковым.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 14.00.

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