aA
В столице Литвы зажгли огни на Рождественской елке. Об этом и других событиях дня рассказываем подробно в выпуске новостей.

Внезапная смерть Владимира Макея. Обсуждаем со старшим аналитиком BISS (Белорусский институт стратегических исследований, Литва) Вадимом Можейко.

О новой поправке и более эффективной защите жертв сексуального насилия говорим с депутатом от Партии свободы Морганой Даниэле.

И интервью с Трентом Теленко, экс-аудитором по контролю качества Агентства по управлению оборонными контрактами США.

Специально для нашего выпуска он проанализировал так называемое падение и взрыв ракеты в Польше.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: российские обстрелы Украины в ответ на резолюцию Европарламента

Сразу после выпуска новостей разговор с гостем студии...

Эфир Delfi: оцениваем бюджет Литвы и смотрим новый клип "Ногу Свело!"

С экономистом Александром Изгородиным оцениваем...

Эфир Delfi: признает ли Европарламент Россию террористом, как восстанавливается Херсон?

Политические группы Европейского парламента...

Эфир Delfi с историком о Третьей мировой — сценарий будущего или реальность?

Перерастет ли битва за Украину в мировую войну или же...

Эфир Delfi – итоги: спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен

Гость студии — спикер Сейма Литвы Виктория...

TOP новостей

Зарплаты в Литве уменьшились, хотя "на бумаге" стали выше: сколько зарабатывает среднестатистический литовец

В Литве быстро растут цены на товары и услуги, что...

Эфир Delfi: внезапная смерть министра Макея, секс без согласия, (не)украинская ракета

В столице Литвы зажгли огни на Рождественской елке. Об...

В Литве предлагается ограничить ввоз белорусских сигарет: прячущих будут наказывать как контрабандистов

После того как Беларусь ввела безвизовый режим для...

После скандала подсчитано, как Успасских голосует по Украине: свою позицию даже не скрывает

Двое литовских евродепутатов не захотели признать это...

В понедельник с утра барахлит система e.sveikatа, к врачам записаться не получится

В понедельник с самого утра врачи жалуются на сбои в...