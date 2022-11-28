Эфир Delfi: внезапная смерть министра Макея, секс без согласия, (не)украинская ракета

Внезапная смерть Владимира Макея. Обсуждаем со старшим аналитиком BISS (Белорусский институт стратегических исследований, Литва) Вадимом Можейко.

О новой поправке и более эффективной защите жертв сексуального насилия говорим с депутатом от Партии свободы Морганой Даниэле.

И интервью с Трентом Теленко, экс-аудитором по контролю качества Агентства по управлению оборонными контрактами США.

Специально для нашего выпуска он проанализировал так называемое падение и взрыв ракеты в Польше.