Внезапная смерть Владимира Макея. Обсуждаем со старшим аналитиком BISS (Белорусский институт стратегических исследований, Литва) Вадимом Можейко.
О новой поправке и более эффективной защите жертв сексуального насилия говорим с депутатом от Партии свободы Морганой Даниэле.
И интервью с Трентом Теленко, экс-аудитором по контролю качества Агентства по управлению оборонными контрактами США.
Специально для нашего выпуска он проанализировал так называемое падение и взрыв ракеты в Польше.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Зарплаты в Литве уменьшились, хотя "на бумаге" стали выше: сколько зарабатывает среднестатистический литовец
В Литве быстро растут цены на товары и услуги, что...
Эфир Delfi: внезапная смерть министра Макея, секс без согласия, (не)украинская ракета
В столице Литвы зажгли огни на Рождественской елке. Об...
В Литве предлагается ограничить ввоз белорусских сигарет: прячущих будут наказывать как контрабандистов
После того как Беларусь ввела безвизовый режим для...
После скандала подсчитано, как Успасских голосует по Украине: свою позицию даже не скрывает
Двое литовских евродепутатов не захотели признать это...
В понедельник с утра барахлит система e.sveikatа, к врачам записаться не получится
В понедельник с самого утра врачи жалуются на сбои в...