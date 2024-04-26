Эфир Delfi: влияние угрозы войны на настроения литовцев и предвыборную риторику кандидатов

Со стороны России и Беларуси все чаще звучат воинственные и провокационные заявления в адрес стран Балтии и Польши. Так, например, глава КГБ Беларуси Иван Тертель на этой неделе утверждал, что им удалось предотвратить удары Литвы боевыми дронами по Минску. Насколько подобные нарративы влияют на тревожность жителей нашей страны? Ощущают ли литовцы угрозу войны и как к ней готовятся? Есть ли связь между заявлениями диктаторов и инициативами по ограничению для россиян и беларусов, рассматривавшимися в Сейме на этой неделе? Как это влияет на выборы в Литве и риторику кандидатов?