Эфир Delfi Владимиром Миловым: "Нормальная Россия будущего", цены на нефть и "президентские выборы"

Российские политик Владимир Милов и политолог Федор Крашенинников опубликовали доклад "Нормальная Россия будущего: Да, мы можем". В своей работе авторы задаются вопросами, может ли Россия быть демократической страной и что является главным препятствием на этом пути? В студии Delfi пробуем найти ответы на эти и другие вопросы с соавтором доклада Владимиром Миловым. Обсуждаем и другие темы: снижение цены на российскую нефть, влияние войны на Ближнем Востоке на мировую экономику, а также грядущие "президентские выборы" в России.