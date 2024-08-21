Эфир Delfi: включение побывавшего в Судже журналиста и выберут ли молдаване ЕС?

За 2 месяца до референдума о вступлении в ЕС президент Молдовы Майя Санду записала видеообращение с призывом принять участие в голосовании вне зависимости от выбора. На референдуме будет определяться не только внешнеполитический, но и внутренний вектор развития страны. Поскольку одновременно пройдут и президентские выборы. Одновременно в информационном пространстве после успешной операции ВСУ в Курской области обсуждают вопрос, может ли Украина ввести свои войска в Приднестровье. О процессах, происходящих в Молдове, в первой части выпуска поговорим с заместителем директора Совета внешней политики „Украинская призма“ Сергеем Герасимчуком.