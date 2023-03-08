И действительно, во время первых двух президентских каденций Лукашенко ВКЛ в режимном дискурсе явилось либо как нечто негативное, либо непонятное и амбивалентное. Но к началу 2010-ых режим начинает включать эпоху ВКЛ в историю белорусской государственности как нечто важное и положительное. Кульминацией такого "освоения" ВКЛ стали слова Лукашенко во время празднования "Дня Республики/Независимости" 2 июля 2022 года (уже во время российско-украинской войны): "ВКЛ — это первое белорусское государство".
Как именно режим использовал и использует ВКЛ в своем дискурсе? Каковы причины обращения режима к ВКЛ? Какие в этой связи могут появится вызовы и риски для белорусско-литовского диалога?
Круглый стол состоится в рамках проекта "Lietuva-Baltarusija. Dialogas apie praeitį" (“Литва-Беларусь. Диалог о прошлом”).
Участники круглого стола:
Альвидас Никжентайтис
директор Института истории Литвы
Петр Рудковский
кандидат (PhD) гуманитарных наук (Варшавский университет)
Алексей Ластовский
белорусский социолог, один из организаторов Международного конгресса исследователей Беларуси.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сравнение цен на сливочное масло: в Литве в 2-3 раза дороже, чем за границей
Литовцы увидели литовское сливочное масло в одном...
Эфир Delfi: ВКЛ в идеологическом дискурсе белорусского режима
Выпуске новостей и круглый стол " ВКЛ в идеологическом...
В перформансе по случаю 8 марта в Вильнюсе приняли участие и сбежавшие из России активистки Pussy Riot
В среду в полдень в столице Литвы , на площади имени...
В Литве дан старт декларации доходов жителей
8 марта в Литве начинается декларация доходов за 2022...
Рейтинги: желающих видеть Науседу на посту президента Литвы еще один срок стало больше
Как свидетельствует проведенный "Baltijos tyrimai" январский...