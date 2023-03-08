Эфир Delfi: ВКЛ в идеологическом дискурсе белорусского режима

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Выпуске новостей и круглый стол "ВКЛ в идеологическом дискурсе белорусского режима". Принято считать, что память о Великом Княжестве Литовском свойственна национально-ориентированной и оппозиционной к режиму Лукашенко части белорусского общества. Режим Лукашенко, который сделал ставку на преемственность с советским прошлым, дружбу с Россией и дистанцирование от западной цивилизации, казалось бы, неспособен найти что-либо позитивное в эпохе ВКЛ. Ведь ВКЛ имело прочные связи с западной культурой и практически никогда не было союзником России (Московии).

И действительно, во время первых двух президентских каденций Лукашенко ВКЛ в режимном дискурсе явилось либо как нечто негативное, либо непонятное и амбивалентное. Но к началу 2010-ых режим начинает включать эпоху ВКЛ в историю белорусской государственности как нечто важное и положительное. Кульминацией такого "освоения" ВКЛ стали слова Лукашенко во время празднования "Дня Республики/Независимости" 2 июля 2022 года (уже во время российско-украинской войны): "ВКЛ — это первое белорусское государство".

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Как именно режим использовал и использует ВКЛ в своем дискурсе? Каковы причины обращения режима к ВКЛ? Какие в этой связи могут появится вызовы и риски для белорусско-литовского диалога?

Круглый стол состоится в рамках проекта "Lietuva-Baltarusija. Dialogas apie praeitį" (“Литва-Беларусь. Диалог о прошлом”).

Участники круглого стола:

Альвидас Никжентайтис
директор Института истории Литвы

Петр Рудковский
кандидат (PhD) гуманитарных наук (Варшавский университет)

Алексей Ластовский
белорусский социолог, один из организаторов Международного конгресса исследователей Беларуси.

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