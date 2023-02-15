Эфир Delfi: весеннее наступление, подсанкционные товары в Литве, можно ли умом понять Россию

Белорусский расследовательский центр поспособствовал задержанию на КПП Райгардарс (Литва) двух фур, которые перевозили подсанкционные товары в Литву в обход ограничений. Подробнее об этом — со Станиславом Ивашкевичем, руководителем Белорусского Расследовательского Центра.

О том, можно ли умом понять Россию, информационных войнах, пропаганде и многом другом говорим с экспертом по вопросам коммуникации Мантасом Мартишюсом.