Эфир Delfi: весеннее наступление, подсанкционные товары в Литве, можно ли умом понять Россию

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Близится годовщина начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой связи поступает все больше информации о крупном российском наступлении, приуроченном к 24 февраля, а также все больше разговоров о предоставлении большей военной помощи Украине, в том числе в рамках “Рамштайн”. О ситуации на фронте, наступлении и военном помощи говорим с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.

Белорусский расследовательский центр поспособствовал задержанию на КПП Райгардарс (Литва) двух фур, которые перевозили подсанкционные товары в Литву в обход ограничений. Подробнее об этом — со Станиславом Ивашкевичем, руководителем Белорусского Расследовательского Центра.

О том, можно ли умом понять Россию, информационных войнах, пропаганде и многом другом говорим с экспертом по вопросам коммуникации Мантасом Мартишюсом.

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