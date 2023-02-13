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8 февраля Басманный суд Москвы до 12 марта продлил арест российскому оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе. В студии Delfi говорим о судьбе российских политзаключенных, правозащите в условиях войны и о том, ожидать ли в России усиления репрессий.

Гости - общественный деятель, директор правозащитной деятельности фонда "Свободная Россия" Евгения Кара-Мурза и президент фонда "Свободная Россия" Наталья Арно.

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