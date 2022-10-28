Эфир Delfi: Валдайский Путин, израильская Собчак, глава МВД и генерал

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Гости студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели, главный редактор информационного агентства Elta Витаутас Бруверис и Роман Захаров, эксперт Фонда защиты гласности, исследователь Лодзинского университета
Обсуждаем: Валдай, Путин, Собчак в Литве, Херсон и Донец, Билотайте и Поцюс, кандидаты в мэры.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Олег Ерофеев.
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