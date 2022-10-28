aA
Гости студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели, главный редактор информационного агентства Elta Витаутас Бруверис и Роман Захаров, эксперт Фонда защиты гласности, исследователь Лодзинского университета

Обсуждаем: Валдай, Путин, Собчак в Литве, Херсон и Донец, Билотайте и Поцюс, кандидаты в мэры.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Олег Ерофеев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Статьи по теме:

Эфир Delfi: как разминировать Украину и побег израильтянки Собчак из России

Официально подтверждено, что Ксения Собчак находится...

Эфир Delfi: украинский криминалист о преступлениях российских военных

После начала деоккупации украинских территорий мир...

Эфир Delfi советником МВД Украины и экс-главой МИД Литвы: про российскую "грязную бомбу"

О "грязной бомбе", которой Россия пугает Европу, и...

Эфир Delfi: звонки Шойгу, украинцы в Электренай, уехать от режима и открыть бистро в Вильнюсе

В Центре молодежи города Электренай украинки, бежавшие...

Эфир Delfi c украинскими дипломатами: итоги недели – от Вильнюса до Вены

Гости студии Delfi, с которыми подводим итоги этой недели,...

TOP новостей

Соратница Палецкиса заявила, что больше не будет ходить на допросы

Глава прокремлевского "Международного форума...

Глава ЦБ Литвы: прогноз инфляции на следующий год может быть увеличен

В последнее время прогноз инфляции все время...

Эфир Delfi: Валдайский Путин, израильская Собчак, глава МВД и генерал

Гости студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...

Синоптик рассказала, в какой из памятных дней на следующей неделе ожидается меньше осадков

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы...

Бывшие руководители ДГБ после приезда Собчак: всем о ней все известно

Глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в...