Эфир Delfi: в студии – лидер группы "Ногу Свело!" Макс Покровский

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Начинаем эфирную неделю с замечательным гостем — лидером группы "Ногу Свело!" Максом Покровским, который посетил Вильнюс и студию Delfi.

На прошлой неделе состоялась премьера клипа на песню группы "Я боюсь". Композиция была написана еще до 24 февраля 2022 года, но сегодня приобрела новую актуальность.

Поговорили с музыкантом о том, как разделило 24 февраля жизнь и творчество группы "Ногу Свело!", какой девиз сегодня превалирует в умонастроеиях россиян - "Я боюсь" или "Я горжусь!", о том, приведет ли новая волна запретов к расцвету андерграунда и ждать ли концерта "Ногу Свело!" в ближайшее время в Литве. В конце разговора показываем новый клип группы на песню "Я боюсь".

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