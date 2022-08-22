Эфир Delfi: в студии – лидер группы "Ногу Свело!" Макс Покровский

На прошлой неделе состоялась премьера клипа на песню группы "Я боюсь". Композиция была написана еще до 24 февраля 2022 года, но сегодня приобрела новую актуальность.
Поговорили с музыкантом о том, как разделило 24 февраля жизнь и творчество группы "Ногу Свело!", какой девиз сегодня превалирует в умонастроеиях россиян - "Я боюсь" или "Я горжусь!", о том, приведет ли новая волна запретов к расцвету андерграунда и ждать ли концерта "Ногу Свело!" в ближайшее время в Литве. В конце разговора показываем новый клип группы на песню "Я боюсь".
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