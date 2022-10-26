Эфир Delfi: украинский криминалист о преступлениях российских военных

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После начала деоккупации украинских территорий мир ужаснулся преступлениям россиян в отношении гражданских, которые совершались с особым зверством. В обиход вошло понятие "бучанская резня", а само название населенного пункта под Киевом стало известно далеко за пределами Украины. По мере освобождения новых территорий массовые захоронения гражданских со следами пыток стали обнаруживать на Харьковщине и других деоккупированных областях.
О том, что движет оккупантами и на какой стадии находится расследование преступлений россиян, поговорим с солдатом ВСУ, криминалистом Василием Белоусом.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
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