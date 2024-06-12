Эфир Delfi: украинские дети в Литве I Легко ли литовца убедить в том, что он русский?

Подходит к концу очередной учебный год для школьников. Для некоторых украинских детей он станет уже третьим подряд в нашей стране. Каких успехов за это время им удалось достичь? Насколько успешно проходит их интеграция? В чем отличие украинских школьников от литовских сверстников? Удается ли им найти общий язык и каков этот язык коммуникации?