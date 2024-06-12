2024.06.12 13:10

Эфир Delfi: украинские дети в Литве I Легко ли литовца убедить в том, что он русский?

 
ru.DELFI.lt
Подходит к концу очередной учебный год для школьников. Для некоторых украинских детей он станет уже третьим подряд в нашей стране. Каких успехов за это время им удалось достичь? Насколько успешно проходит их интеграция? В чем отличие украинских школьников от литовских сверстников? Удается ли им найти общий язык и каков этот язык коммуникации?

Как проходит освоение литовского языка украинцами? В первой части выпуска более подробно об этом говорим с главой комитета Инноваций Международной Украинской Школы Петро Пироговым.

Во второй части вспоминаем историю с похищением и вывозом грудного ребенка в Калининградскую область России гражданином Литвы Альгирдасом Шванисом. Наши литовские коллеги Айсте Мейдуте и Нериюс Повилайтис провели журналистское расследование, которое показало, что за этой историей есть еще одна – о том, как российский культ, движение "анастасийцев" находит своих последователей и в Литве.

Опасно ли это, кто поддерживает данное эзотерическое движение с буклетом расистских и антисемитских нарративов, Айсте и Нериюс рассказали в интервью выпуску.

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