Эфир Delfi: украинцы в литовских семьях, Михаил Шац о юморе во время войны

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Жители Киева без света и тепла — история одной семьи в репортаже. А в студии Delfi сегодня фотограф из Украины Тата Ларк, которая 6 декабря открывает выставку о литовских семьях, принявших украинских беженцев, и Грета, чья семья тоже стала литовско-украинской.
Во второй части программы интервью с юмористом и шоуменом Михаилом Шацем, который скоро выступит в Литве со своей новой программой.
Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов и Ангелина Гудкова.
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