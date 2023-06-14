Во второй части программы — интервью со старшим политическим советником Хельсинкской комиссии США. Это независимое правительственное агентство, которое было создано для мониторинга соблюдения Хельсинкских соглашений и других обязательств ОБСЕ. Он также известен своим микроблогом в Твиттере, в котором он пишет о внешней политике США, в частности, об Украине.
В интервью Delfi он рассказал о том, почему США не признали ответственность России за подрыв Каховской ГЭС, повлияет ли наступление ВСУ на вступление Украины в НАТО и о сдерживании России, чтобы она не вторглась в страны Балтии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Рестораны не находят работников: приходит молодежь без опыта и хочет получать 1000 евро "на руки"
Лето – самая страда для кафе и ресторанов, но...
Эфир Delfi: Украина, Литва и НАТО — ожидания, подрыв Каховской ГЭС и позиция США, сдерживание России
В Брюсселе завтра начинается встреча министров обороны...
Чрезвычайная ситуация на литовском взморье – гибнет урожай, жителей просят не жарить шашлык
В Шилутском и Клайпедском районах временно запрещено...
Очереди на границе и опасность литовцев не останавливают: жители рассказывают, почему едут в Беларусь
В апреле прошлого года Беларусь объявила о введении...
Торговые центры в Литве кризиса не ощущают, но жители чаще пользуются акциями
"Охота " на покупателей одними акциями не...