Эфир Delfi: Украина глазами литовского путешественника-волонтера и трибунал для России

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Украина глазами литовского путешественника. Как страна противостоит российской агрессии, с какими сложностями и ужасами войны сталкиваются и какая помощь прежде всего необходима, чтобы пережить эту зиму и освободить оккупированные территории. Об этом в студии Delfi говорим с путешественником и волонтером Ауримасом Моцкусом.
Во второй части передачи эксклюзивное интервью с европарламентарием Расой Юкнявичене. Журналистка Ангелина Гудкова в Страсбурге поговорила с ней о трибунале по так называемому "преступлению агрессии" и других инициативах Европарламента по поддержке Украины.
Начало трансляции в 13.00
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