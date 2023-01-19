Эфир Delfi: Украина глазами литовского путешественника-волонтера и трибунал для России

Во второй части передачи эксклюзивное интервью с европарламентарием Расой Юкнявичене. Журналистка Ангелина Гудкова в Страсбурге поговорила с ней о трибунале по так называемому "преступлению агрессии" и других инициативах Европарламента по поддержке Украины.

Начало трансляции в 13.00