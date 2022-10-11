Эфир Delfi: удары по Запорожью, сын из Украины и отец из Литвы наконец встретились

Во второй части эфира — светлая история семьи, в которой сын из Украины и отец из Литвы наконец встретились. Необычная для нашей программы история Андрея, католического священника из Украины, и Вальдемараса, его отца из Вильнюса. Но о существовании сына он узнал лишь спустя 40 с лишним лет. Долгие годы Андрей не оставлял попыток найти своего отца. Их первая встреча состоялась на прошлой неделе в Вильнюсе и можно сказать, продолжилась здесь – в студии Delfi.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
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