Эфир Delfi: удары по Запорожью, сын из Украины и отец из Литвы наконец встретились

Во второй части эфира — светлая история семьи, в которой сын из Украины и отец из Литвы наконец встретились. Необычная для нашей программы история Андрея, католического священника из Украины, и Вальдемараса, его отца из Вильнюса. Но о существовании сына он узнал лишь спустя 40 с лишним лет. Долгие годы Андрей не оставлял попыток найти своего отца. Их первая встреча состоялась на прошлой неделе в Вильнюсе и можно сказать, продолжилась здесь – в студии Delfi.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.