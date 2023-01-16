Эфир Delfi: удар по жилому дому в Днепре, солидарность и митинги поддержки Украины в Вильнюсе

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Каждый вечер понедельника на Кафедральной площади Вильнюса проходит митинг в поддержку Украины. Не будет исключением и сегодняшний день. Организатором мероприятий является журналист, писатель, публицист Аркадиюс Винокурас. Беседуем с ним об еще одном преступлении армии РФ и предстоящей 40-ой акции, которая состоится уже сегодня вечером.

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

Начало трансляции – 13.00

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