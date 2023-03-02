О последствиях ракетного удара и ситуации в городе говорим с украинской журналисткой Алисой Сысоевой.
В Литве проходят показы нового документального фильма американского режиссера Евгения Афинеевского "Свобода в огне: борьба Украины за свободу" (англ. Freedom on fire: Ukraine's fight for freedom). О своей картине, зрителях, войне, пропагандистской машине Кремля и планах он рассказывает в студии Delfi.
Начало трансляции в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Беларуси застряли сотни литовских компаний: часть работает и ищет возможности ухода
В начале этого года Беларусь расширила список компаний,...
На следующей неделе начнется декларация доходов: что надо знать
На следующей неделе Государственная налоговая...
Премьер: отказ от перевозки белорусских удобрений был бы самым простым решением для "ЛЖД"
Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что...
Полиция сообщила, какие рейды ждут водителей в марте
Литовская полиция регулярно проводит превенцию и...
Четверг – последний день досрочного голосования в Литве
Четверг – последний день досрочного голосования на...