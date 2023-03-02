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Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажному жилому дому в Запорожье. В Запорожской областной администрации говорят, что удар был нанесен зенитно-ракетным комплексом С-300. Дом почти полностью разрушен. Число жертв увеличилось до четырех человек.

О последствиях ракетного удара и ситуации в городе говорим с украинской журналисткой Алисой Сысоевой.

В Литве проходят показы нового документального фильма американского режиссера Евгения Афинеевского "Свобода в огне: борьба Украины за свободу" (англ. Freedom on fire: Ukraine's fight for freedom). О своей картине, зрителях, войне, пропагандистской машине Кремля и планах он рассказывает в студии Delfi.

Начало трансляции в 13.00

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