Эфир Delfi: удар по аэродрому в Липецке, 700 шагов в Неменчине - где хорошо отдохнуть под Вильнюсом?

В какую бы сторону Вильнюса вы не ехали, вы в любом случае попадете в Вильнюсский район. Однако на его территории есть лишь один населенный пункт, имеющий официальный статус города - это Неменчине. С ним мы вас и познакомим в рамках нового выпуска проекта „700 шагов по Литве“. Первые упоминания о городе, окруженном сосновыми лесами, появились в XIV веке. Сегодня он известен своими озерами и живописной природой.