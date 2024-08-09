2024.08.09 13:00

Эфир Delfi: удар по аэродрому в Липецке, 700 шагов в Неменчине - где хорошо отдохнуть под Вильнюсом?

 
ru.DELFI.lt

В какую бы сторону Вильнюса вы не ехали, вы в любом случае попадете в Вильнюсский район. Однако на его территории есть лишь один населенный пункт, имеющий официальный статус города - это Неменчине. С ним мы вас и познакомим в рамках нового выпуска проекта „700 шагов по Литве“. Первые упоминания о городе, окруженном сосновыми лесами, появились в XIV веке. Сегодня он известен своими озерами и живописной природой.

Что посмотреть, как отдохнуть зимой и летом и где лучше всего остановиться? На эти вопросы отвечаем вместе с руководителями и жителями Неменчине.

Начало эфира в 13.45.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии