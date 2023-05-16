aA
Гость студии Delfi — народный депутат Украины, сопредседатель депутатской группы по межпарламентским связям с Литвой Игорь Гузь. Обсуждаем подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе, на котором Украина хочет услышать о конкретной перспективе ее членства в Альянсе. Перед саммитом в Литву ожидается визит из Украины высокого уровня. Также говорим с нардепом о привлечении Литвы к реабилитации украинских защитников, разминированию территорий и восстановлению Украины.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 13.00.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист: литовский средний класс обеднел
"Средний класс обеднел", – считает экономист банка Swedbank...
Один из кремлевских сценариев для Литвы: без войны, но приведет к сложной ситуации
У обороны Литвы должно быть три опоры, сказал подписант...
Исследование: каждый второй житель страны планирует работать после выхода на пенсию
По достижении пенсионного возраста 50 проц....
Эфир Delfi: участие Литвы в восстановлении Украины, разминирование, саммит НАТО, лечение военных
Гость студии Delfi — народный депутат Украины,...
Застопорились работы по строительству Rail Baltica: проект дорожает и откладывается еще на 4 года
Европейская колея Rail Baltica должна соединить страны...