Эфир Delfi: туристы и мигранты на границе Литвы, диверсии на газопроводах в Балтийском море

Скопировать ссылку Эфир Delfi: туристы и мигранты на границе Литвы, диверсии на газопроводах в Балтийском море

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Ситуацию на границах после визовых ограничений в отношении россиян и в связи с попытками нелегальных мигрантов с территории Беларуси попасть в Литву обсуждаем с руководителем Службы охраны государственной границы Рустамасом Любаевасом.