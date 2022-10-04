Эфир Delfi: туристы и мигранты на границе Литвы, диверсии на газопроводах в Балтийском море

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Ситуацию на границах после визовых ограничений в отношении россиян и в связи с попытками нелегальных мигрантов с территории Беларуси попасть в Литву обсуждаем с руководителем Службы охраны государственной границы Рустамасом Любаевасом.
Об утечках на газопроводах и о том, когда Украина может стать членом НАТО, говорим с экспертом Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андреасом Умландом.
Начало трансляции в 13.00
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