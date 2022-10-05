aA
Говорим с популярными блогерами, инфлюэнсерами и журналистами из Украины, Молдовы и Беларуси о том, какая у них повестка в youtube, tik tok, Instagram и других платформах. Какой противовес кремлевской пропаганде они могут создать.

Участники эфира: Алексей Кобзар, журналист украинского канала ICTV channel, Лиза Ветрова, беларусская инфлюэнсерка, и Ната Албот, создатель Youtube-шоу "Internetu' Grăiește" из Молдовы.

Начало эфира в 17.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: как преодолеть колониальное наследие на постсоветском пространстве?

Где находятся Белоруссия, Киргизия или Туркмения?...

Эфир Delfi: туристы и мигранты на границе Литвы, диверсии на газопроводах в Балтийском море

Ситуацию на границах после визовых ограничений в...

Эфир Delfi: наступление от Лимана до Херсона и сюрпризы выборов в Латвии

О ходе успешного наступления Вооруженных сил Украины...

Эфир Delfi: итоги недели с политологом Витисом Юрконисом

Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...

Эфир Defi: россияне бегут в Грузию, Лукашенко в Абхазии и псевдореферендумы

На границе России с Грузией — многокилометровая...

TOP новостей

Поставщики оценили перспективу цен на электричество: они могут измениться даже для тех, кто выбрал фиксированный тариф

Оптовая цена на электричество в сентябре была ниже, чем...

Новый опрос: оказывается, немалая часть литовцев оценивает войну в Украине иначе

13 из 100 участников опроса в Литве считают, что Россия не...

Эфир Delfi: топовые блогеры, инфлюэнсеры и журналисты vs соловьевы и скабеевы

Говорим с популярными блогерами, инфлюэнсерами и...

На Антакальнисском кладбище Вильнюса разрисован памятник советским войнам

На шести гранитных стелах написано нецензурное слово...

Жуткая картина на улице Вильнюса: в инциденте участвовал известный адвокат

На одной из улиц столицы люди стали очевидцами жуткой...