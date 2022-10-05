Эфир Delfi: топовые блогеры, инфлюэнсеры и журналисты vs соловьевы и скабеевы

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Говорим с популярными блогерами, инфлюэнсерами и журналистами из Украины, Молдовы и Беларуси о том, какая у них повестка в youtube, tik tok, Instagram и других платформах. Какой противовес кремлевской пропаганде они могут создать.
Участники эфира: Алексей Кобзар, журналист украинского канала ICTV channel, Лиза Ветрова, беларусская инфлюэнсерка, и Ната Албот, создатель Youtube-шоу "Internetu' Grăiește" из Молдовы.
Начало эфира в 17.00
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