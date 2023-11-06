Эфир Delfi: толкают ли Украину к переговорам, перспектива выборов, мелодия для юбилейного Вильнюса

 
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Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов президента Украины, в военное время. В то же время как ситуация на фронте, по словам главкома Вооруженных Сил Залужного, зашла в тупик из-за недостаточного количества вооружения, в частности, авиации. Конгресс США не спешит принять новый пакет помощи Украине на следующий год.

В Офисе президента советуют военным меньше комментировать ситуацию на фронте в прессе. О том, есть ли конфликт в военно-политическом руководстве Украины, какие аргументы могут сработать для продления помощи США и толкает ли Запад Украину к мирным переговорам, - говорим в эфире Delfi с директором Института мировой политики Евгеном Магдой.

И новые "700 шагов" по Вильнюсу, тон которым будет задавать музыка, т. к. на улице Одминю в Старом городе Вильнюса рос, учился и наполнял пространство мелодией скрипки наш гость — музыкант, актер, предприниматель Борис Кирзнер. Шагаем!

Начало эфира в 14.00

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