Эфир Delfi: танк в Вильнюсе, запрет на Tik Tok, в студии — Айдер Муждабаев

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После новостей в студии Delfi с заместителем генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдером Муждабаевым обсуждаем: с каким настроением мир и Украина вступили во второй год с момента полномасштабного российского вторжения, положение крымских татар в оккупированном Крыму, провокации у выставленного на Кафедральной площади Вильнюса подбитого танка, антивоенные акции диаспоры русских за рубежом, вероятность развала России после поражения в войне.
Начало трансляции в 13.00
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