Эфир Delfi: Столтенберг в Литве, "Мятеж" Пригожина и наступление ВСУ, что происходит внутри России?

"Мятеж" Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" в России закончился для многих неожиданно. Не дойдя 200 км до Москвы, он внезапно развернул свою колонну и отправил в места постоянной дислокации. По официальной версии, урегулированию конфликта способствовал Александр Лукашенко. Что это было и какое значение будет иметь для украинского контрнаступления и событий внутри России? Об этом говорим с политологом, политологом, лектором Европейского гуманитарного университета Василием Жарковым и директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.