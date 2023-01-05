Эфир Delfi: старые песни роспропаганды в новом году

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Российский пропагандист Владимир Соловьев новый год начал с разговоров о смерти, как о высшем предназначении для россиян. А Евгений Петросян появился с новыми шутками в условиях войны и старыми анекдотами. Чем еще отметились российские пропагандисты и представители шоу-бизнеса и каких нарративов ожидать в новом году от телевидения страны агрессора говорим с журналистом, блогером, специалистом по фейкам Ильей Шепелиным.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 13.00
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