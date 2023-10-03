Эфир Delfi: станет ли Фицо вторым Орбаном, какой будет судьба американской помощи Украине?

 
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По результатам парламентских выборов в Словакии победу одержала пророссийская партия "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо. Ее лидер неоднократно высказывал скепсис в вопросе оказания помощь Украине. В скором времени выборы ожидаются и в Польше, с которой у Украины в последнее время натянутые отношения. Станет ли Фицо вторым Орбаном в Европе?

Как вяжется его критика помощи Украине с намерением продолжать прежний внешнеполитический курс? Есть ли риски для Украины в зависимости от результатов выборов в Польше? Может ли ЕС применить по отношению к Орбану не только "пряник", но и "кнут"? Об этом в первой части программы говорим заместителем директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергеем Герасимчуком.

Во второй части к нам присоединяется аналитик Совета Александр Краев, с которым обсуждаем шатдаун в США и дальнейшую судьбу американской помощи для Украины.

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