Эфир Delfi: станет ли Фицо вторым Орбаном, какой будет судьба американской помощи Украине?

Как вяжется его критика помощи Украине с намерением продолжать прежний внешнеполитический курс? Есть ли риски для Украины в зависимости от результатов выборов в Польше? Может ли ЕС применить по отношению к Орбану не только "пряник", но и "кнут"? Об этом в первой части программы говорим заместителем директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергеем Герасимчуком.