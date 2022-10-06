Эфир Delfi: справятся ли Грузия и Казахстан с наплывом россиян?

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О потоке россиян в Грузию и Казахстан говорим с Николаем Левшицем, блогером, автором самого большого телеграм-канала о Грузии на русском языке, и Лукпаном Ахмедьяровым, автором канала "Просто журналистика" в YouTube.

О водительской солидарности и взаимопомощи рассказывает основатель инициативы "Взаимопомощь на дорогах Литвы" Павел Филиппович.

начало эфира в 13.00

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