Эфир Delfi: справятся ли Грузия и Казахстан с наплывом россиян?

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О потоке россиян в Грузию и Казахстан говорим с Николаем Левшицем, блогером, автором самого большого телеграм-канала о Грузии на русском языке, и Лукпаном Ахмедьяровым, автором канала "Просто журналистика" в YouTube.
О водительской солидарности и взаимопомощи рассказывает основатель инициативы "Взаимопомощь на дорогах Литвы" Павел Филиппович.
начало эфира в 13.00
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