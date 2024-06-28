2024.06.28 12:59

Эфир Delfi: Сойдёт ли Байден с дистанции после дебатов, и получит ли Литва желанный портфель в ЕС

 
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В США прошли теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Американские СМИ назвали это провалом Байдена, который путался в словах и не мог закончить свою мысль. "Байден разбит Трампом в ходе дебатов", "худшее выступление в истории", Байден был настолько "плохим, что никто не обратит внимания на ложь Трампа". Politico и NYT пишут, что Демократическая партия "в панике". Насколько это повлияет на дальнейшую предвыборную кампанию в США и будут ли демократы менять коня на переправе - обсудим с политологом Альвидасом Медалинскасом.

А также говорим о новых лидерах Евросоюза, сможет ли Литва получить желанный портфель в ЕС, окончательно ли Грузия попрощалась с европейской семьей, и когда в ней окажется Беларусь.

Начало эфира в 13:30.

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