Многие бизнес-иммигранты из России обосновались и начали работать в Литве задолго до 24 февраля 2022 года, когда РФ напала на Украину.
Возможно ли решить вопрос безопасности и соблюсти интересы бизнес-сообщества российских иммигрантов в Литве?
В дискуссии участвуют автор предложения, депутат Сейма Литвы Раймондас Лопата, глава Ассоциации бизнес-иммигрантов и инвесторов Ромас Стумбрис и предприниматель Сергей Глаголев.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Корни литовского чуда: почему во всем мире продукты дешевеют, а у нас – дорожают
ООН сообщает, что в августе в мире цены на продукты...
Со следующей недели начинается вакцинация от коронавируса: кому не стоит спешить
В среду Минздрав Литвы сообщил, что со следующей...
Эфир Delfi: совместимы ли российский паспорт и бизнес в Литве? (1)
В Сейме Литвы предлагают в связи с признанием России...
ДГБ рассказал об инциденте на границе с Россией: гражданин Литвы был арестован и подвергся насилию допрашивали из-за записей в фейсбуке
Департамент госбезопасности ( ДГБ ) Литвы в среду...
Правительство утвердило критерии прибытия в Литву граждан России: кого они коснутся
После закрытия с понедельника странами Балтии и...