Многие бизнес-иммигранты из России обосновались и начали работать в Литве задолго до 24 февраля 2022 года, когда РФ напала на Украину.

Возможно ли решить вопрос безопасности и соблюсти интересы бизнес-сообщества российских иммигрантов в Литве?

В дискуссии участвуют автор предложения, депутат Сейма Литвы Раймондас Лопата, глава Ассоциации бизнес-иммигрантов и инвесторов Ромас Стумбрис и предприниматель Сергей Глаголев.