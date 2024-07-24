2024.07.24 10:16

Эфир Delfi: СМИ, нацобщины Литвы и мигранты – что читают, смотрят, слушают?

 
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Какие изменения произошли в русскоязычном медийном пространстве Литвы за два года войны в Украине? Что предпочитают читать, смотреть и слушать представители национальных общин и новых многочисленных групп мигрантов из Украины, Беларуси, России и других стран. Как построили или перестроили свою работу медиа, ориентированные на эти аудитории?

В дискуссии, организованной порталом Delfi и Центром исследований Восточной Европы, принимают участие главный редактор „Волны“, медиаконсультант Илья Клишин, председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс, и главный редактор русскоязычной версии портала Delfi в Литве Олег Ерофеев.

Модератор – Дмитрий Семенов.

Начало мероприятия и трансляции в 13.40, продолжительность 1 час.

Прямая трансляция из зала, вход свободный.

Место проведения: Клайпеда, Kultūros Fabrikas (Фабрика Культуры), Studija 2A, улица Bangų 5A.

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