В дискуссии, организованной порталом Delfi и Центром исследований Восточной Европы, принимают участие главный редактор „Волны“, медиаконсультант Илья Клишин, председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс, и главный редактор русскоязычной версии портала Delfi в Литве Олег Ерофеев.
Модератор – Дмитрий Семенов.
Начало мероприятия и трансляции в 13.40, продолжительность 1 час.
Прямая трансляция из зала, вход свободный.
Место проведения: Клайпеда, Kultūros Fabrikas (Фабрика Культуры), Studija 2A, улица Bangų 5A.
Эфир Delfi: СМИ, нацобщины Литвы и мигранты – что читают, смотрят, слушают?
Какие изменения произошли в русскоязычном медийном пространстве Литвы за два года войны в Украине? Что предпочитают читать, смотреть и слушать представители национальных общин и новых многочисленных групп мигрантов из Украины, Беларуси, России и других стран. Как построили или перестроили свою работу медиа, ориентированные на эти аудитории?
В дискуссии, организованной порталом Delfi и Центром исследований Восточной Европы, принимают участие главный редактор „Волны“, медиаконсультант Илья Клишин, председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс, и главный редактор русскоязычной версии портала Delfi в Литве Олег Ерофеев.