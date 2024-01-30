Эфир Delfi: слухи об отставке Залужного, фронт, дело Жданок, ядерное оружие и ЕС /Михаил Самусь

Слухи об отставке Залужного, активизация россиян на Купянском направлении, атака беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, начальник штаба "Азова" о возможном наступлении с территории Беларуси, сухопутные роботы ВСУ, американское ядерное оружие в Европе. В главных темах, публикациях и заявлениях недели на военную тему разбираемся с директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.