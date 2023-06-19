Сложно ли беженцам, мигрантам, т. е. иностранцам, оказавшимся в Литве, по разным причинам, выучить литовский язык? Сколько для этого нужно времени? С какими трудностями сталкиваются на этом пути?
Обсуждаем тему с Маргаритой Ракалович, учителем русского и литовского языков, специалистом по межкультурной коммуникации, которая написала учебник для русскоговорящих, желающих начать изучение литовского, и бренд-дизайнером, преподавателем и предпринимателем Полиной Сокол.
Начало трансляции в 13.00.
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