Эфир Delfi: ситуация в Белгородской области, "похороны" Сталина в Вильнюсе

Во второй части в студии Delfi – писатель, драматург Артур Соломонов. 25 мая в Вильнюсе состоится читка его трагифарса "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича". В читке участвуют профессиональные актеры, журналисты, музыканты и общественные деятели: Монеточка, Владас Багдонас, Видмантас Фаялкаускас, Татьяна Фельгенгауэр и другие. Все вырученные средства пойдут на гуманитарную помощь Украине.

Начало трансляции в 13.00.