Эфир Delfi: ситуация в Белгородской области, "похороны" Сталина в Вильнюсе

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22 мая в Белгородскую область зашли бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России", воюющие на стороне Украины. Добровольцы уничтожили Грайворонский погранпункт, добыли трофеи и взяли в плен российских военных. Украинская разведка заявила, что данные подразделения на территории РФ действуют автономно. О целях и значении военной операции говорим с российским политиком, создателем канала "Утро февраля" Ильей Пономаревым.

Во второй части в студии Delfi – писатель, драматург Артур Соломонов. 25 мая в Вильнюсе состоится читка его трагифарса "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича". В читке участвуют профессиональные актеры, журналисты, музыканты и общественные деятели: Монеточка, Владас Багдонас, Видмантас Фаялкаускас, Татьяна Фельгенгауэр и другие. Все вырученные средства пойдут на гуманитарную помощь Украине.

Начало трансляции в 13.00.

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