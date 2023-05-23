Эфир Delfi: ситуация в Белгородской области, "похороны" Сталина в Вильнюсе

Во второй части в студии Delfi – писатель, драматург Артур Соломонов. 25 мая в Вильнюсе состоится читка его трагифарса "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича". В читке участвуют профессиональные актеры, журналисты, музыканты и общественные деятели: Монеточка, Владас Багдонас, Видмантас Фаялкаускас, Татьяна Фельгенгауэр и другие. Все вырученные средства пойдут на гуманитарную помощь Украине.
Начало трансляции в 13.00.
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