Эфир Delfi: Сейм проголосовал за ограничения для россиян и белорусов в Литве, чей почерк в убийстве Татарского?

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С началом полномасштабной российской агрессии по отношению к Украине все громче о себе начали заявлять партизаны. Их ячейки существуют как на оккупированных территориях Украины, так и в России и Беларуси. На их счету поджоги военкоматов, диверсии на железных дорогах и военных аэродромах.
Насколько велик вклад партизан для победы Украины? Чей почерк просматривается в убийстве российского z-военкора Владлена Татарского? Об этом и многом другом поговорим с блогером, музыкантом, специалистом по партизанским движениям Михаилом Орешниковым
Начало трансляции в 13.00
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