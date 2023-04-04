Эфир Delfi: Сейм проголосовал за ограничения для россиян и белорусов в Литве, чей почерк в убийстве Татарского?

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С началом полномасштабной российской агрессии по отношению к Украине все громче о себе начали заявлять партизаны. Их ячейки существуют как на оккупированных территориях Украины, так и в России и Беларуси. На их счету поджоги военкоматов, диверсии на железных дорогах и военных аэродромах.

Насколько велик вклад партизан для победы Украины? Чей почерк просматривается в убийстве российского z-военкора Владлена Татарского? Об этом и многом другом поговорим с блогером, музыкантом, специалистом по партизанским движениям Михаилом Орешниковым

Начало трансляции в 13.00

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