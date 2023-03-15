Эфир Delfi: сбитый дрон США, как женщины-иммигрантки адаптируются в Литве?

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После выпуска новостей — с украинским военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем обсуждаем инцидент со сбитым американским дроном, а в студии с создательницами женского клуба Club 22 в Литве Ольгой Пусенковой и Ириной Капустой говорим о деятельности их организации, которая объединяет женщин из Беларуси, России, Украины, Казахстана и других стран, помогает им адаптироваться в Литве.
Ведущие выпуска: Дмитрий Семенов и Анжела Бубеляк.
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