Эфир Delfi: сбитый дрон США, как женщины-иммигрантки адаптируются в Литве?

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После выпуска новостей — с украинским военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем обсуждаем инцидент со сбитым американским дроном, а в студии с создательницами женского клуба Club 22 в Литве Ольгой Пусенковой и Ириной Капустой говорим о деятельности их организации, которая объединяет женщин из Беларуси, России, Украины, Казахстана и других стран, помогает им адаптироваться в Литве.

Ведущие выпуска: Дмитрий Семенов и Анжела Бубеляк.

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