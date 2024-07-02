2024.07.02 13:14

Эфир Delfi с Жигимантасом Павиленисом: Орбан в Киеве, выборы в США, кто будет представит Литву в ЕС?

 
ru.DELFI.lt

Венгерский премьер Виктор Орбан впервые с начала полномасштабной войны приехал в Украину “с шагами к миру”, как он заявил журналистам накануне. Там он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Венгрия начала свое полугодичное председательство в Совете ЕС. Страны ЕС спешили начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до начала этого срока, поскольку Венгрия выступала против этого, как и против военной помощи Украине. Будет ли Венгрия улучшать отношения с Украиной, какой портфель в ЕС получит Литва, какой будет Франция после победы ультраправых и что следует ожидать от выборов США, обсуждаем с главой комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантасом Павиленисом.

Начало трансляции в 13.30

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