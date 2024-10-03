Эфир Delfi с военным экспертом: технологии, дроны и экономика на войне, какие уроки извлечёт Запад?

Чем в технологическом плане война в Украине отличается от всех других? Экономика дронов: кто их наиболее эффективно применяет и как им лучше всего противостоять? Какова роль западной военной помощи и как она влияет на фронт? Война на истощение: каков запас прочности у воюющих сторон? Стратегия и тактика, теория и практика: какие уроки следует извлечь Западу? Эти и другие нюансы и тонкости войны в Украине издатель Delfi Media Ханс Х. Луйк обсудил с военным экспертом Агилем Рустамзаде.