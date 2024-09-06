Эфир Delfi с Владимиром Миловым: дети Путина, Монголия, обход санкций, выступление Юлии Навальной

Восточный экономический форум: зачем он был нужен и сколько там экономики, а сколько политики и пиара? Монгольское турне Путина: резонно ли Улан-Батор сетует на энергетическую зависимость от России? Золото для Китая и доллары из Руанды: на какие еще экзотические меры идет Россия для обхода санкций? Усиление БРИКС: что движет Турцией и Малайзией, желающими присоединиться к союзу? Маленькие члены путинской семьи: как живут дети Путина и к чему их готовит диктатор? Выступление Юлии Навальной в Словении: возможна ли единая европейская стратегия по России без единого европейского плана победы Украины?