Эфир Delfi с Владимирасом Лаучюсом: кризис в Литве, контрнаступление, Россия

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Итоги недели подводим с Владимирасом Лаучюсом, старшим аналитиком Центра исследований Восточной Европы.

Обсуждаем: политический кризис в Литве, вероятность досрочных выборов, контрнаступление ВСУ как катализатор внутрироссийских процессов.

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