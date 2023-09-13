В преддверии выборов: кто из литовских политиков сегодня имеет президентские амбиции? Обращение Маргариты Дробязко в Комиссию по делам гражданства Литвы: воздерживаюсь от политических оценок ситуации и несу свет культуры и добра. Эти и другие темы в студии Delfi обсуждаем с политическим обозревателем, главным редактором информационного агентства ELTA Витаутасом Бруверисом, вернувшимся с командировки в Тайвань.
Эфир Delfi с Витаутасом Бруверисом: Тайвань, Китай, ЕС и авто россиян, Дробязко, Севастополь
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Глобальная напряженность: ощущается ли в Тайване атмосфера скорой войны и готовы ли США вступить в открытый конфликт с Китаем? Встреча двух диктаторов: есть ли вероятность, что Путин и Ким не договорятся по поставкам вооружения? Постоянно меняющиеся правила игры: Еврокомиссия выпустила разъяснения на разъяснения по отношению к россиянам, въезжающим в ЕС на автомобилях.
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