Эфир Delfi с Витаутасом Бруверисом: Тайвань, Китай, ЕС и авто россиян, Дробязко, Севастополь

Глобальная напряженность: ощущается ли в Тайване атмосфера скорой войны и готовы ли США вступить в открытый конфликт с Китаем? Встреча двух диктаторов: есть ли вероятность, что Путин и Ким не договорятся по поставкам вооружения? Постоянно меняющиеся правила игры: Еврокомиссия выпустила разъяснения на разъяснения по отношению к россиянам, въезжающим в ЕС на автомобилях.