2024.10.04 13:09

Эфир Delfi с Вальдемаром Томашевским: Литва, выборы, нацменьшинства, Беларусь, ИАПЛ, война в Украине

 
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В студии Delfi - депутат Европарламента, председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Вальдемар Томашевский. С какой программой партия идет на выборы в Сейм? Почему ИАПЛ-СХС позиционирует себя партией нацменьшинств, но далеко не все представители нацменьшинств голосуют за партию? Как Томашевский относится к новому закону о нацменьшинствах? Какова связь между поддержкой протестов в Беларуси и войной в Украине? Как ИАПЛ-СХС относится к эмоционально критическому обращению со стороны Офиса Тихановской? Как партия предлагает остановить войну в Украине и что делать Литве, чтобы обезопасить себя от российского вторжения?

Эти и другие вопросы обсудим с гостем студии.

Начало эфира в 13.30.

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