Эфир Delfi с Вадимом Можейко: ордер на арест Лукашенко, чем занимается ЧВК "Вагнер" в Беларуси?

Европарламент призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко за участие в депортациях украинских детей. Встанет ли Лукашенко в один преступный ряд с Путиным? Чем будет заниматься ЧВК "Вагнер" в Беларуси и какие риски это несет для белорусского диктатора? Какое значение имеет приглашение Тихановской к участию в саммите НАТО в Вильнюсе? Эти и другие вопросы обсуждаем с координатором беларусской экспертной сети "Наше мнение" Вадимом Можейко.