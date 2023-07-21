21 июля 2023 г. 12:45

Эфир Delfi с Вадимом Можейко: ордер на арест Лукашенко, чем занимается ЧВК "Вагнер" в Беларуси?

 
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Европарламент призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко за участие в депортациях украинских детей. Встанет ли Лукашенко в один преступный ряд с Путиным? Чем будет заниматься ЧВК "Вагнер" в Беларуси и какие риски это несет для белорусского диктатора? Какое значение имеет приглашение Тихановской к участию в саммите НАТО в Вильнюсе? Эти и другие вопросы обсуждаем с координатором беларусской экспертной сети "Наше мнение" Вадимом Можейко.

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