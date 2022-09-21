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В сегодняшнем эфире после выпуска новостей поговорим с украинским журналистом, главным редактором издания “Цензор.нет” Юрием Бутусовым. Обсудим объявленную президентом России Владимиром Путиным частичную мобилизацию и ее значение для Украины, контрнаступление ВСУ, референдумы на оккупированных территориях, ядерный шантаж и реакцию Запада.
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Эфир Delfi с украинским журналистом Юрием Бутусовым: мобилизация, референдумы и ядерный шантаж
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